In Dachstock eines Einfamilienhauses am Juchweg in Moosleerau ist am Dienstag kurz vor Mittag ein Feuer ausgebrochen. Das bestätigt Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargau, auf Nachfrage. Laut Graser habe es keine Verletzte gegeben. Die Bevölkerung ist angehalten, die Fenster wegen der Rauchentwicklung geschlossen zu halten und sich dem Brand nicht zu nähern.

Zurzeit läuft der Löscheinsatz noch, die Feuerwehr hat das Feuer aber unter Kontrolle gebracht.

Zu Brandursache oder Höhe des Schadens ist bis jetzt nichts bekannt. Die Kapo Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen.

