Die Polizei nahm dem Mann den Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamts ab. Ein Atemlufttest ergab einen Wert von 0,5 Milligramm Atem-Alkohol, wie die Aargauer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Der Sachschaden am Auto und am Brückengeländer an der Holzikerstrasse beträgt 20'000 Franken.