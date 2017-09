Erste Stelle in Ascona. Die Rekrutenschule, natürlich als Küchenchef. Zweite Stelle in Italien, und von da an nie mehr näher von zu Hause als ein paar Flugstunden. «Ein Nomadenleben» habe er geführt, «jedes Mal die Freunde verlieren und wieder neu anfangen, aber das hat mir nichts ausgemacht».

Die Welt wurde sein Zuhause, aber Schöftland blieb seine Heimat: «Ich bin ein Traditionalist. Sagt man das so in Deutsch? Seit 1680 sind wir in zehnter Generation in Schöftle. Das sind roots, die extrem tief sind.» 2008 wurde seine Mutter krank. «Chum hei!», habe sie ihn aufgeboten. «Do han ich gseit: That’s the moment. Ich chume hei, aber du muesch Nünzgi wärde.» In Kloten eröffnete der Sohn das Radisson Blu Hotel Zurich Airport, und Mama wurde 91 Jahre und einen Tag alt.

«Everything is open»

Zuletzt war Knechtli als Berater unterwegs. Doch als die Besitzer des «Savoy», das seit 1985 vom gleichen Ehepaar geführt worden war, vor ein paar Wochen anriefen, musste er nicht lange überlegen. Am 1. September trat Werner Knechtli im «Baur en Ville» die Nachfolge an. Für wie lange? «Jä, ich würde schon sagen, ich bleibe 25 Jahre!» Sein Grinsen verrät ihn. Nein, «everything is open».

In seinem Alter müsse man «nicht mehr allzu strategisch einen Zeitplan aufstellen». Es sind lange Tage als Direktor: 7 Uhr bis open end. Das gehe problemlos: «Ich habe hier ein Zimmer, seit 40 Jahren mein Hüsli im Tessin und meine Partnerin wohnt im Zürcher Unterland. Je nachdem, wie spät es wird, wähle ich mein Bett.»

Den Posten einem Jungtalent überlassen? «Nicht diesen. Dafür braucht es grosse Erfahrung.» Wichtig sei jetzt ein ruhiger Übergang für das Personal. Das sei zum Teil schon seit 15, 20 Jahren im Haus. «Diese Leute brauche ich. Sie machen unsere Gäste glücklich, und unsere Gäste zahlen unseren Lohn.»

Dass er selber schon US-Präsident Jimmy Carter, King of Pop Michael Jackson, Filmstar Elizabeth Taylor, Friedensnobelpreisträger Gorbatschow oder die Königin von Schweden begrüsst hatte («Ich bin immer gut angekommen»), erwähnt er nur in beiläufigem Tonfall, und nur, wenn man ihn danach fragt. Wer so viel von der Welt gesehen hat, ist selber ein Weltmann.