«Unsachgemäss entsorgte Raucherwaren» sorgen für Balkonbrand

Am Donnerstag kurz vor 13.30Uhr ging beim Feuerwehrnotruf eine Meldung über einen Balkonbrand in Oftringen, Neuquartier ein. Wie die Kantonspolizei mitteilt, rückte die Feuerwehr sowie Patrouillen der Kantons- und Regionalpolizei an die genannte Örtlichkeit aus.

Die Feuerwehr begann rasch mit der Brandbekämpfung. Der Brand brach auf einem Balkon im 3. Obergeschoss aus. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich aus dem Gefahrenbereich begeben. Es wurde niemand verletzt.

Die betroffene Wohnung dürfte aufgrund des Brandereignisses vorerst unbewohnbar sein. Es entstand grosser Sachschaden. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Im Vordergrund stehe ein unsachgemässer Umgang mit Raucherwaren.

Die aktuellen Polizeibilder: