Trotz Corona: Kantonale Bauprojekte sollen ohne Verzögerung umgesetzt werden

Der Kanton Aargau plant, in diesem Jahr 260 Millionen Franken für die Strasseninfrastruktur auszugeben. Das hat das Baudepartement Anfang Jahr mitgeteilt. Und daran will man trotz Corona-Krise möglichst festhalten. "Bund und Kantone sind in der jetzigen schwierigen Phase gefordert, die Wirtschaft zu unterstützen", sagt Baudirektor Stephan Attiger. Massnahmen für die direkt betroffene Branchen seien in Ausarbeitung, und es sei wichtig, dass die nur indirekt betroffenen Branchen ihre Aufträge wie geplant ausführen können. "Eine Reduktion der Investitionen durch die öffentliche Hand wäre das falsche Zeichen", betont Attiger. "Es ist deshalb unser Ziel, die Planung und Realisierung der kantonalen Bauprojekte möglichst ohne zeitliche Verzögerungen vorwärtstreiben – sowohl im Strassenbau als auch im Umweltbereich zum Beispiel mit den Hochwasserschutzprojekten. Damit können wir die Planungsbüros, Baufirmen und weitere beteiligte Unternehmen unterstützen und ihnen helfen, die jetzige Krisenzeit zu überbrücken." Dasselbe gelte für den Strassenunterhalt.

Sollten sich coronabedingt irgenwo Verzögerungen abzeichnen, würde die Situation im Einzelfall mit den beteiligten Unternehmen analysiert und das weitere Vorgehen festgelegt, so der Baudirektor. Selbstverständlich halte man alle Vorgaben des Bundes ein.

Das kantonale Baudepartement hat ständig etwa 750 Bauprojekte in Arbeit. Im laufenden Jahr wurden oder werden drei neue Grossbauvorhaben sowie 62 mittlere und kleinere Bau- und Sanierungsprojekte in Angriff genommen. Bei den Grossprojekten handelt es sich um die Ostumfahrung Bad Zurzach, die Sanierungsarbeiten der Angliker-/Nutzenbachstrasse in Villmergen und Wohlen sowie die Umfahrung Mellingen.