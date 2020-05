Schutzmasken liegen bereit: So läuft die heutige Grossratssitzung ab

Am 3. März trafen sich die 140 Grossrätinnen und Grossräte letztmals in Aarau zu einer Parlamentssitzung. Nachfolgende Sitzungen mussten wegen Corona abgesagt werden. Grund: Man hätte die Abstandsregeln nicht einhalten können. Heute kann der Grosse Rat endlich wieder tagen – und zwar in der Umwelt Arena in Spreitenbach. Diese kann die Anforderungen laut Ratspräsidentin Edith Saner nicht nur mit dem grossen Hauptsaal erfüllen. Sie verfügt auch über weitere grössere Räume, in denen die Fraktionen den Sitzungstag vorbereiten können. An alles wurde gedacht. So stehen im Sitzungszimmer der CVP zusätzliche Sitzplätze für die jüngsten Zuzüge aus der BDP bereit.

Um den Saal nicht unnötig lange zu blockieren, wurden die Tische erst am Montag hineingestellt. Gestern folgten die technischen Installationen wie die Lautsprecheranlage. Der 3000 Quadratmeter grosse Plenarsaal erinnert mit seinem nüchternen Charme an den Sitzungssaal des Nationalrates in der Bernexpo.

Jede Parlamentarierin, jeder Parlamentarier hat ein eigenes Pult. Auf jedem Pültchen wird heute eine Namenstafel in der Farbe der jeweiligen Fraktion prangen, sodass alle am ungewohnten Ort sogleich ihren Platz finden. Zwar haben alle einen Sitzungsplan erhalten – aber sicher ist sicher. Denn das gewohnte Halbrund aus dem Grossratssaal kann man hier aus Platzgründen nicht anbieten. Doch achtete der Parlamentsdienst streng darauf, dass die Fraktionen zusammensitzen können.