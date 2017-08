Das Modell T des US-Autopioniers Henry Ford war in der Zeit seiner Einführung eine Revolution: Es war das erste Auto überhaupt, das auf dem Fliessband gebaut wurde. Daniel Koch, 54, Malereiunternehmer aus Hunzenschwil, hat an ihm so viel Freude, dass er – nebst weiteren Oldtimern – gleich drei «Ts» besitzt.

«Diesen konnte ich von einem Sanitär in Unterwindisch erstehen», gibt er Einblick in die Herkunftsgeschichte. Speziell sei der «französische Aufbau»: «Für den Markt in Frankreich wurde er als Kombi konzipiert, das man hinten öffnen kann. So konnten die französischen Winzer ihre Weinfässer aufladen.»