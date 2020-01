Mensa soll in Zukunft ausschliesslich von Lernenden geführt werden

Eigentlich ist es ein Anlass zu ihren Ehren. Denn Alessio Michelli und Lars Poltera sind die beiden ersten Lehrlinge der SV Group, die in Zukunft mithelfen sollen, die Mensa in der Badener Berufsschule BBB zu führen. In der Aula wurde das Projekt am Donnerstag der Öffentlichkeit vorgestellt, auch Regierungsrat Alex Hürzeler überbrachte wohlwollende Grüsse aus dem Bildungsdepartement. Doch Alessio und Lars sind beschäftigt. Sie haben den anschliessenden Apéro geplant und vorbereitet, gemeinsam mit weiteren Lehrlingen der SV Group servieren sie ihn den Gästen. Dabei bewegen sie sich routiniert: Bereits seit August 2019 arbeiten sie in der Mensa; Alessio als angehender Fachmann für Systemgastronomie und Lars als angehender Koch. Seitdem führt die SV Group, die schweizweit mehr als 300 Mensen und Mitarbeiterrestaurants betreibt, das Restaurant und das Bistro der Berufsschule in Baden – in Zukunft gänzlich als Lernenden-Restaurant.

In einer Übergangsphase arbeiten Lars und Alessio noch mit den bisherigen Mitarbeitern zusammen. Geplant ist, dass immer mehr von den jährlich rund 100 Lernenden der SV Group in das Restaurant eingebunden werden. Bis August 2021 soll der Mensabetrieb komplett von insgesamt neun Lernenden geführt werden. Komplett, das heisst: Küche, Kasse, Bedienung, Catering, Planung der Menüs, Bestellungen – alle Aufgaben, die in einer Mensa nun mal anfallen. Und von den Lernenden geführt, das bedeutet: unter Anleitung von drei Berufsbildnern. «Ganz ohne Berufsbildner wäre die Führung eines Betriebs rein rechtlich nicht möglich», sagt Timo Rüsch, Account Manager bei der SV Group. «Man muss es sich wie im Orchester vorstellen: Die Berufsbildner sind die Dirigenten, die den Lernenden die Leitplanken geben, damit sie sich entfalten können.» Allerdings ist auch angedacht, dass die Lernenden im dritten Lehrjahr neue Lehrlinge an die Hand nehmen und helfen, sie in den Betrieb einzuführen. Rüsch: «Es soll sich eine Eigendynamik entwickeln und die Lernenden sollen in ihrer Selbstständigkeit gefördert werden.»

