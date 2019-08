Der Unfall ereignete sich am Donnerstag kurz nach 11 Uhr in Brittnau auf der Dorfstrasse.



Der Linienbus touchierte die Fussgängerin als dieser von der Bushaltestelle in die Hauptrasse einschwenken wollte, wie die Kantonspolizei mitteilt. Dabei stürzte die 93-jährige Fussgängerin und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Sie wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht.



Der Buschauffeur wurde angezeigt. (mon)

