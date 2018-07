Bundesgericht stützt Aargauer Justiz

Das Bundesgericht unterstützte nun in seinem Urteil, welches am Freitag publiziert wurde, die Aargauer Justiz. Diese müsse sich keine Willkür vorwerfen lassen, obwohl sie den Aussagen des Prüfungsexperten höheres Gewicht beigemessen hatte. Korrekt sei auch, dass die Aargauer Richter den Vorwurf der Nachlässigkeit nicht hatten gelten lassen.

Das Aargauer Gericht hatte festgehalten, dass es nicht zur Sorgfaltspflicht des Prüfungsexperten gehöre, den Unfall vorherzusehen: Der Fahrschüler habe das Verkehrsschild zuerst von links umfahren wollen; dann habe er plötzlich nach rechts umgeschwenkt, um einem entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen und sei dabei mit dem Verkehrsschild kollidiert. Zeit und Entfernung seien nicht ausreichend gewesen, um das Auto noch rechtzeitig bremsen zu können.

Vertrag zwischen Schüler und Fahrschule

Ein weiteres Argument der Fahrschule war gewesen, dass die Verantwortlichkeit der Kantone grundsätzlich auf die Fahrprüfung ausgedehnt werden müsse. So würden Prüfungsexperten praktisch nie in Frage gestellt, mangels unabhängiger Zeugen, und Schäden hätten letztlich immer die Fahrschulen zu tragen.

Diesem Argument ist das Bundesgericht nicht gefolgt. Es obliege dem Schüler, an der praktischen Fahrprüfung mit einem Auto zu erscheinen. Dafür garantiere das Vertragsverhältnis zwischen Schüler und Fahrschule, in dessen Rahmen die Fahrschule das Fahrzeug zur Verfügung stelle, so das Bundesgericht. Folglich bestehe kein Grund, den Kantonen eine Verantwortung zu übertragen, vergleichbar etwa mit jener von Garagen für die Reparatur von Fahrzeugen. (Urteil 2C_94/2018 vom 15. Juni 2018)