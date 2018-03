Faires Urteil

Die Öffentlichkeit fordere eine drakonische Bestrafung ihres Mandanten - dieser gehöre "für immer weggesperrt". Dies dürfe aber nicht die Entscheidung des Gerichts beeinflussen, dieses müsse fair ausfallen. In der Schweiz seien Freiheitsstrafen in der Regel endlich. Eine Verwahrung dagegen sei keine Bestrafung, sondern solle die Öffentlichkeit schützen, so lange ein Täter gefährlich sei.

Schliesslich machte Senn verschiedene Gründe für eine Strafmilderung geltend: Zugunsten ihres Mandanten müsse gewertet werden, dass dieser nach seiner Verhaftung sofort gestanden und sich kooperativ gezeigt habe. Er sei sich bewusst, mit seiner Tat viel Leid verursacht zu haben und empfinde Reue. Senn las einen Brief des Beschuldigen an die Opferfamilien vor, in dem er schrieb, wie leid ihm alles tue.

Zudem übte sie Behörden- und Medienschelte: Die tendenziöse Art der Information durch die Strafbehörden nach der Verhaftung habe eine "mediale Treibjagd" und Vorverurteilung ihres Mandanten ausgelöst.