An der kommenden Einwohnergemeindeversammlung vom 9. November haben die Stimmbürger von Meisterschwanden über zwei Verpflichtungskredite zu befinden. Zum einen über 1,4 Millionen Franken, die für die Sanierung der Werkleitungen im Bereich der Seengerstrasse, Moosgasse und Steinmüri ausgegeben werden sollen. Die Wasserleitung sei rund 90 bis 100 Jahre alt, heisst es in der Vorlage und müsste ersetzt werden. Gleichzeitig soll während der Arbeiten die sich in einem desolaten Zustand befindende Strasse instand gesetzt werden.

Der zweite Verpflichtungskredit wird für die Umlegung des Abwassersammelkanals an der Seehaldenstrasse beantragt. Der Kanal im Gebiet der äusseren Seehalde leitet das gesamte Schmutzwasser des südlichen Seefelds, der Seehaldenstrasse und des Alpenblicks zum Bachtobel, wo es an das Abwasserviadukt des Verbandkanals der ARA Hallwilersee übergeben wird. Aufgrund ihres Gefälles führt die 50 Jahre alte Leitung quer durch die Bauzone noch unbebauter Grundstücke. Weil für die Parzelle 997 ein Baugesuch vorliegt, muss die Leitung verschoben werden.