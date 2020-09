Töfflibueb, Praliné-Drucker, Formenbauer: Haben diese Aargauer das Zeug zum Berufs-Weltmeister?

Der Vater hatte schon Offsetdrucker gelernt, doch der Sohn versuchte es erst einmal als Elektriker. «Drei Jahre Lehre, doch gefallen hat es mir nicht», erzählt Simon Beglinger. Also hat der mittlerweile 23-jährige umgesattelt und ist doch noch in Vaters Fussstapfen getreten. Aus dem Offsetdrucker ist mittlerweile der Beruf des Drucktechnologen geworden.

Nun ist der Lenzburger im vierten und letzten Lehrjahr. Bei der Läser AG in Gontenschwil bedruckt er Verpackungen für die Nahrungsmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie. Etwa Etiketten für Getränke, Kartonagen für Lachs im Coop und edle Verpackungen, in denen Chocolatiers ihre Zuger Kirschstängeli auflegen: «Hier gefällt es mir», sagt der Lehrling. Kein Auftrag sei wie der andere, jeder Tag bringt etwas Neues. Auf die Swiss Skills ist er durch einen Flyer für die Swiss Skills in der Schule aufmerksam geworden. Kurz entschlossen hat er sich angemeldet: «Ich will vor allem einmal sehen, was einen dort erwartet.» Besonders viel übt er an der virtuellen Druckmaschine, die zum Beispiel verschiedene Fehlermeldungen simulieren kann. Sein Wettbewerb findet diese Woche in der Berufsschule Aarau statt.