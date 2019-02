Dabei handelt es sich um eine Psychotherapie im Gefängnis, die meist aus wöchentlichen Sitzungen besteht. Seine Pflichtverteidigerin Renate Senn bestätigt die Beschwerde auf Anfrage und erklärt: «Er will an sich arbeiten und sich bemühen, seine Tat aufzuarbeiten.» In ihrem Plädoyer vor dem Obergericht im Dezember hatte sie plädiert, ein therapiefähiger Mensch solle die Möglichkeit einer Therapie erhalten: «Das ist keine Kuscheljustiz, sondern das Kennzeichen einer fortschrittlichen Gesellschaft, die das Prinzip ‹Auge um Auge, Zahn um Zahn› ablehnt.» Die Aargauer Staatsanwaltschaft hingegen verzichtet auf eine Beschwerde. Somit ist die vom Obergericht bestätigte ordentliche Verwahrung inzwischen rechtskräftig. Senn sagt, eine weitere Beschwerde ihres Klienten gegen die Verwahrung hätte aus zwei Gründen kaum Aussicht auf Erfolg: «Erstens hat das Bundesgericht seine diesbezügliche Praxis verschärft. Zweitens haben sich die beiden Psychiater dazu vor dem Obergericht deutlicher geäussert als vor dem Bezirksgericht und einen raschen Therapieerfolg verneint.» Voraussetzung für eine Verwahrung ist, dass ein Erfolg der Behandlung als unwahrscheinlich eingestuft wird.

Hoffnung auf eine Entlassung Rechtskräftig ist auch die vom Lenzburger Bezirksgericht verhängte lebenslängliche Freiheitsstrafe. Der Mann, der das grausamste Verbrechen der jüngeren Schweizer Kriminalgeschichte verübt hat, bleibt somit grundsätzlich bis zu seinem Tod im Gefängnis. Nach fünfzehn Jahren kann er allerdings eine bedingte Entlassung beantragen. Um aus der Freiheitsstrafe wie auch aus der Verwahrung zu kommen, gilt die gleiche Bedingung. Er kommt frei, wenn er nicht mehr als Gefahr für die Gesellschaft eingestuft wird. Dafür wird in Zukunft die ambulante Therapie von Bedeutung sein. Wenn Thomas N. keine angeordnete Psychotherapie absolviert, entstehen im Gefängnis nur wenige Akten über ihn. Es wird dokumentiert, wie er sich als Insasse verhält und ob er die Hausregeln einhält. Bislang gilt er als Musterinsasse, der sich keine einzige disziplinarische Verfehlung geleistet hat. Einem Täter mit grossen manipulativen Fähigkeiten wie dem Mörder von Rupperswil hilft das allerdings wenig. Die Richter werden vermutlich sagen, so wie er in seinem Leben in Freiheit alle getäuscht habe, könnte er auch im Gefängnis allen etwas vorgespielt haben.