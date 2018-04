Am Donnerstag, 22.20 Uhr, wollen Polizisten an der Schürbergstrasse in Seon einen schwarzen VW Polo kontrollieren, der vom Schürberg herannaht. Doch dazu kommt es nicht. Statt anzuhalten, wendet der Lenker und fährt in Richtung Gränichen davon.

Die Patrouille der Kantonspolizei Aargau verfolgt den VW Polo und beobachten eingangs Gränichen ein riskantes Überholmanöver. Der unbekannte Lenker überholt rechts über das angrenzende Feld eine weissen Audi. Weniger später kommen dem Flüchtigen abermals Autos in die Quere, denen er kurzerhand über die Wiese ausweicht. Danach verlieren ihn die Polizisten aus den Augen.

Das Kennzeichen des Kontrollschilds führte die Polizei zwar zum Wohnort der Halterin. "Dort stand das Auto, welches unter dem Schild eingelöst war, jedoch nicht der fragliche VW", teilt die Kantonspolizei mit. "Nach ersten Erkenntnissen muss der geflüchtete Fahrer die Schilder entwendet und am VW Polo angebracht haben."

Die Polizei ermittelt gegen einen jungen Schweizer aus dem Umfeld der Fahrzeughalterin. Dieser ist mit einem Führerausweisentzug belegt.

Die Kantonspolizei in Lenzburg (Telefon 062 886 01 17) sucht Augenzeugen, die den schwarzen VW Polo samt Fahrer gesehen haben.

Die Polizeibilder vom April 2018: