Weitere bauliche Massnahmen seien am Unfallort in Lenzburg aktuell nicht geplant. Schwerzmann hält aber fest: «Sollte sich bei den laufenden Ermittlungen der Polizei herausstellen, dass die Infrastruktur – also die Ausstattung des Fussgängerstreifens – zum Unfall beigetragen hat, würden wir die Situation neu anschauen.»