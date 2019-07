Laut Mitteilung der Kantonspolizei, kam am Sonntag kurz vor 17.30 Uhr eine Meldung wonach ein Motorradlenker in Schafisheim auf der Seetalstrasse gestürzt sei und sich verletzt habe. Vor Ort konnten der Lenker sowie sein Mitfahrer angetroffen werden.



Wie sich herausstellte, dürfte der Motorradlenker sein Motorrad massiv beschleunigt haben, sodass sich das Vorderrad anhob und sein Mitfahrer rückwärts vom Motorrad fiel. Dabei zog sich der 26-jährige Mitfahrer mittelschwere Verletzungen zu und musste durch die Ambulanz ins Spital überführt werden.



Am Motorrad entstand Sachschaden in der Höhe von 500 Franken.



Dem Lenker wurde der Führerausweis vorläufig zu Handen des Strassenverkehrsamtes abgenommen.

