Kosovare springt vom Balkon im 8. Stock: «Plötzlich sprang er von der Brüstung»

Die Polizei rückte am Montagnachmittag ins Lenzburger Westquartier aus, nachdem sie von der Frau des Aggressors wegen häuslicher Gewalt alarmiert worden war. Dieser verhielt sich zuerst ruhig, nahm dann aber ein Messer in die Hand und hielt sich dieses an den Hals.

Nachbarin Sevim Kacir hörte die Nachbarn streiten, dann war es ruhig und schliesslich sah sie den Kosovaren auf dem Geländer des Balkons sitzen. Gegenüber «TeleM1» sagte sie, sie sei dann wieder in ihre Wohnung gegangen. «Dann habe ich ein Geräusch gehört: Patt. Dann bin ich wieder raus und sah, dass der Mann runtergefallen war.»

Der 38-jährige Mann stürzte aus acht Metern Höhe im Gebüsch, dabei verletzte er sich schwer. Als die Aargauer Kantonspolizei eintraf, war er zunächst ganz ruhig, bis diese ihn mitnehmen wollte. «Plötzlich hatte er das Messer in der Hand und setzte sich dieses an den Hals. Nach etwa einer Viertelstunde gutem Zureden ging er dann auf den Balkon raus, sass auf die Brüstung», sagt Polizei-Sprecher Bernhard Graser. Die Einsatzkräfte versuchten die Situation weiter zu beruhigen, doch: «Plötzlich sprang er runter.»

Wie Nachbarn weiter erzählen, sei es nicht der erste Streit des Ehepaars gewesen. (az)

