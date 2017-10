Der 25-jährige Lieferwagenlenker verursachte die Kollision in Schafisheim gegen 15.45 Uhr: Er kam von der Coop-Grossbäckerei her und fuhr auf der Aarauerstrasse in Richtung Lenzburg. Dort übersah er eine stehende Kolonne vor sich auf Höhe der dortigen Kiesgrube, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilt.

"Mit voller Wucht prallte der Lieferwagen ins Heck des vorderen Autos", heisst es in der Mitteilung. Dieses wiederum habe einen schweren Lieferwagen und zwei weitere Autos zusammengeschoben.

Beim Unfall wurden vier Personen leicht verletzt und mit Ambulanzen ins Spital gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich laut Kantonspolizei auf zirka 100'000 Franken. (pz)

Nur eine Stunde später kam es auf derselben Strecke zu einer weiteren Kollision.

Aktuelle Polizeibilder vom Oktober: