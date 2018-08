Am Dienstagmorgen um 10 Uhr öffnete Willi Schürch, Leiter der Vianco Arena in Brunegg AG, das Tor zu seiner Halle. Die Menschen strömten hinein und versuchten eines der günstigen Betty-Bossi-Produkte zu ergattern, die in Kartons aufgetürmt auf Abnehmer warteten.

Die Betty Bossi AG veranstaltet in der Halle gleich an der A1 noch bis am Samstag einen bisher einmaligen Lagerverkauf. Am ersten Verkaufstag am Dienstag kamen die Käufer zu Tausenden und legten zeitweise den Verkehr lahm.