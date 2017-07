Schwerer Schlag für den Industriestandort Aargau. Der US-Industriegigant General Electric (GE) wird am Standort in Birr AG bis zu 100 Jobs streichen. Betroffen ist der Bereich GE Hydropower Solutions , in dem fast jeder zweite Arbeitsplatz der Sparmassnahme zu Opfer fallen wird. Von den 244 Stellen, die diese Abteilung heute zählt, werden bis zu 100 Stellen abgebaut, wie GE-Sprecher Bernd Eitel bestätigt. Konkret ist von 99 Stellen die Rede. Thomas Kunz, der Standortverantwortliche von GE Hydro in der Schweiz, verkündete die Hiobsbotschaft am Mittwochvormittag vor versammelter Belegschaft.

Power-Bereich bleibt verschont

Nach den Plänen von GE soll die bereits dezimierte Produktion von GE Hydro in Birr komplett geschlossen werden. Profitieren werden die Werke in Bilbao und Grenoble, wo weiterhin gefertigt wird. Die Abteilung GE Hydropower Solutions entwickelt und baut Generatoren und Turbinen für Wasserkraftwerke. Am Standort in Birr verbleiben noch knapp 100 Stellen im Bereich Unterhalt und in der Entwicklung (Services & Engineering). Nicht von der Restrukturierung betroffen ist der Bereich Power (u.a. Gas- und Dampfturbinen). In diesem Segment beschäftigt GE am Standort Birr rund 1200 Personen.

Immenser Preisdruck

Am Weltmarkt von Hydro gebe es einen immensen Preisdruck, so dass wir das Geschäft nicht mehr profitabel betreiben können, sagt GE-Sprecher Eitel. Zudem würden in Europa wegen den tiefen Strompreisen „praktisch keine grösseren Investitionen“ mehr für Wasserkraftprojekte getätigt. Der Abbau soll frühestens im Herbst starten, bis dahin läuft die sogenannte Konsultationsphase, während der Gewerkschaften und Angestelltenverbände dazu Stellung nehmen und Vorschläge unterbreiten können.

Keine Lageverbesserung in Sicht

Der Verband Angestellte Schweiz hat ein gewisses Verständnis für den Entscheid. Die schlechte Situation habe stark mit der Krise der Wasserkraft zu tun, schreibt die Organisation in einem Communiqué. In der Schweiz würden zwei Projekt in den nächsten Jahren abgeschlossen und weitere seien „nicht in Sicht“. In Europa sähe es auch nicht viel besser aus. Potenzial gebe es noch in Asien und Afrika, wo aber günstige chinesische Anbieter hineindrängen.

Wissens-Verlust

Wenn GE nun den Bereich Hydro herunterfahre, drohe ein „akuter Know-how-Verlust“, den das Unternehmen auf lange Frist schwächen könnte, sind die Angestellten Schweiz überzeugt. Deshalb rufen die Angestellte Schweiz „Politik und Bevölkerung dazu auf, bei der Energie auf Schweizer Qualität zu setzen“, heisst es weiter. „Auch wenn dieser momentan teurer ist als importierter, so sichert er doch Arbeitsplätze in unserem Land und macht uns zudem unabhängiger vom Ausland“, schreiben die Angestellten Schweiz.

Die Gewerkschaft Syna spricht von einem Abbau auf Raten. Dieses Mal werde der Abbau zwar mit Überkapazitäten und Preiszerfall im europäischen Strommarkt und nicht dem Ausnutzen von Synergie-Effekten begründet, schreibt die Syna.