Bei einer Kreuzung in der Nähe der Autobahn-Ausfahrt Aarau-Ost bei Hunzenschwil kam es am Donnerstagnachmittag zu einer filmreifen Verhaftung. Mehrere Augenzeugen verfolgten, wie eine Gruppe Polizisten in Zivil beim Rotlicht zwei Männer aus ihren Autos zerrten und verhafteten.