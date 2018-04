Der 18-Jährige war mit einem 14-jährigen Jugendlichen unterwegs. Die Flucht fing in Lenzburg an. Dort wollte die Regionalpolizei einen schwarzen Audi kontrollieren. Der Fahrer verlangsamte kurz, fuhr dann aber weiter. Die Polizei konnte dem Fahrer nicht folgen.

Eine Patrouille sichtete ihn in Schafisheim erneut. Wieder hielt der junge Mann nicht an, sondern fuhr weiter in Richtung Rupperswil.

Dort endete die Flucht kurz nach 2.00 in der Früh: In einem Quartier blieb sie stehen, weil der 18-Jährige in eine Sackgasse geraten waren.

Dazu der Beitrag von TeleM1: