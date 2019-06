Kurz nach 11 Uhr ist am Montag in einem Gartenhaus in Boniswil ein Brand ausgebrochen. Ein Anwohner versuchte vergeblich, das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen. Die Flammen griffen auf einen Schopf und ein Einfamilienhaus über. Sie richteten grossen Schaden an. Verletzte gab es keine.

«Das Haus wurde weitgehend zerstört», sagt Roland Pfister, Medienchef der Kantonspolizei Aargau. Auch die Nebengebäude wurden arg in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte den Brand kurz nach 13 Uhr mit einem Grossaufgebot. Betroffen war eine Liegenschaft an der Seengerstrasse.