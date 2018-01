All diese noch mit personellen Ressourcen abwickeln zu wollen, wäre gar nicht mehr finanzierbar. Was aber über die standardisierten Produkte hinausgeht, dort wollen wir mit unseren gut ausgebildeten Mitarbeitenden den persönlichen Kundenkontakt pflegen und weiter ausbauen.

Die Hypi feiert heuer ihr 150-jähriges Bestehen. Ist das etwas Besonderes für Sie, dass Sie das Institut im Jubiläumsjahr präsidieren dürfen?

Natürlich freut es mich ungemein. Nicht viele Personen dürfen in einer vergleichbaren Funktion mit einem Unternehmen das 150-jährige Bestehen feiern. Es ist aber auch eine Ehre, weil es sich um ein Unternehmen mit einem starken Brand und Bezug zur Region handelt.

Die Aktionäre bekommen das mit verschiedenen Attraktionen im Verlaufe des Jahres zu spüren (siehe rechts). Dazu gehört auch eine Sonderdividende von 40 Franken. Diese kommt zu den üblichen 110 Franken hinzu. Ist das nicht ein wenig «schmürzelig»?

(Lacht). Wir haben mit der einmaligen Aufstockung der Ausschüttung auf 150 Franken primär einen Bezug zum Jubiläum geschaffen. Der Betrag liegt damit immerhin mehr als einen Drittel höher als im Vorjahr, was wir durchaus als attraktiv betrachten.

Sprechen wir über das Filialnetz. Die Mitbewerber haben angefangen, ihre Filialen auf einen schalterlosen Betrieb umzubauen. Gibt es bei der Hypi eine «Schalter-Garantie»?

Ich kann heute keine absolute und zeitlich unbefristete Garantie abgeben, dass die Hypi die Schalter in ihren Filialen weiterführen wird. Wir wissen aber alle auch, dass Entwicklungsprozesse einer immer schnelleren Dynamik unterworfen sind und wir unsere Prognosen laufend revidieren müssen. Ich kann Ihnen heute dazu aber sagen, dass wir in unserer laufenden Strategieperiode weder eine unserer Filialen schliessen noch sie ohne Personal führen werden. Wenn sich jedoch an einer bestimmten Stelle aufgrund des Kundenverhaltens Optimierungsbedarf aufdrängt, zum Beispiel die Öffnungszeiten oder die personelle Besetzung der Filialen anzupassen, so wird sich der Verwaltungsrat solchen Anpassungen sicher nicht verschliessen.

Weshalb führt die Hypi kein Bank-Café, so wie es die Raiffeisenbank macht?

(Lacht). Wir sind der Auffassung, eine Bank ist eine Bank und kein Restaurant.

Aarau ist bankenmässig ein umkämpftes Pflaster. Weshalb wagt die Hypi trotzdem einen Anlauf in der Kantonshauptstadt?

Es macht ja keinen Sinn, sich an einem Ort niederzulassen, an dem bereits ein dichtes Bankennetz vorhanden ist. Wir haben mit dem Co-Working-Space im AZ Medien-Center an der Bahnhofstrasse einen Weg und die Infrastruktur gefunden, um persönliche Kundenkontakte führen zu können.

Die Regionalbank feiert in diesem Jahr ihr 150-Jahr-Jubiläum als eigenständiges Institut. Wo steht die Bank in zehn Jahren?

(Überlegt). Mein persönlicher Wunsch ist, dass die Hypi auch in zehn Jahren noch als erfolgreiche, eigenständige Bank existiert und die Aktionäre und Kunden hinter sich weiss. Aber ich bin kein Prophet. Auch ich musste meine Beurteilung in Bezug auf Tempo und Richtung von Entwicklungen schon korrigieren. Ich gehe aber davon aus, dass die Strategieperiode aufgrund des Kundenverhaltens so verläuft, wie wir das heute beurteilen. Zudem gibt uns die Eigenständigkeit mit der soliden Kapitalisierung (aktuell 19 Prozent) und stabilen Ertragslage den notwendigen Handlungsspielraum, dass es auch in Zukunft so bleiben wird.