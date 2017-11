Von Familien, die in Lenzburg gut bekannt und fest verankert sind: Julia Mosimann beispielsweise ist die Tochter des amtierenden Stadtammanns Daniel Mosimann, Phoebe Cuenis Vater sitzt bereits im Einwohnerrat, ihre Mutter Irene Cueni war vor Jahren ebenfalls für die FDP im Rat.



Drei Bisherige mussten über die Klinge springen. Die prominentesten sind SP-Parteipräsident Thomas Schär. Er verpasste die Wiederwahl um eine einzige Stimme. «Ich habe als Zugezogener noch kein grosses Netzwerk», sagte er. Abgewählt wurde auch Dennys Mayer, der auf die Erneuerungswahlen hin von der BDP zur FDP übergelaufen war. Goutierten die Stimmbürger diesen Schritt nicht und haben ihn deswegen nun abgestraft?

Marginale Sitzverschiebungen

Die Wahlen am Wochenende haben deutlich gezeigt: Die Politlandschaft in Lenzburg bleibt recht stabil. Es gab nur wenige Sitzverschiebungen. Die SP gewinnt einen zehnten Sitz und wird damit stärkste Fraktion im Parlament. Sie löst die SVP an der Spitze ab. «Wir freuen uns sehr, vor allem auch, weil wir nicht unbedingt mit einem zusätzlichen Sitz rechnen konnten», erklärte Präsident Thomas Schär.

Die Linken konnten nochmals zulegen, nachdem sie vor vier Jahren den neunten Ratssitz nur hauchdünn von den Freisinnigen ergattert hatten. Die FDP hatte vor vier Jahren gar zwei Sitze verloren. Umso mehr war man froh, dass es nun wieder aufwärtsgeht. «Das Wahljahr 2017 ist gut gelaufen für die FDP», bilanzierte Präsident Adriano Beti am Sonntagnachmittag. Im September hatte man mit Andreas Schmid einen zweiten Stadtrat installiert und jetzt im Parlament ein zusätzliches Mandat geholt. Die zwei Sitze schnappten sich ausgerechnet die beiden einzigen Frauen auf der Liste.

Erstmals seit langem musste die SVP wieder zur Ader lassen. Die bisher stärkste Fraktion musste einen Sitz abgeben. Parteipräsidentin Edith Zeller gab sich dennoch zufrieden. Und machte auf Schadensbegrenzung: Nach den zwei Abgängen (Erich Renfer und Martin Bolliger) und der bescheidenen Kandidatenliste hätte der Verlust noch höher ausfallen können, liess sie durchblicken.

BDP überrascht

Die Grünliberalen konnten ihren Wähleranteil hielten. Sie sind sogar nur knapp an einem 5. Sitz vorbeigeschrammt. Sie waren vor acht Jahren erstmals ins Parlament eingezogen und hatten gleich zwei Sitze gewonnen und diese bei den letzten Wahlen nochmals verdoppelt.

Bei der CVP musste der bisherige Alexandre Mai seinen Sitz an die junge Bettina Hänny abtreten. Hänny setzte sich mit ihrem Resultat gleich an die Spitze der CVP. Die Überraschung hielt sich für Parteipräsidentin Sabine Sutter in Grenzen. «Bettina Hänny ist seit langer Zeit eine engagierte Pfaderin und sehr bekannt.»

Nicht unerwartet kommt der Sitzverlust bei den Grünen, nachdem Leader Stefan Zantop auf eine Wiederwahl verzichtet hatte. Sie bleiben mit zwei Mandaten im Rat. Die kleine EVP konnte mit ihren beiden Routiniers Marcel Spörri und Daniel Frey ihre zwei Sitze ebenfalls verteidigen.

Schon fast ein kleiner Coup ist der kleinsten Partei, der BDP, gelungen. Nach dem Weggang von Dennys Mayer zur FDP hatte man gar mit dem Ausscheiden der BDP aus dem Rat rechnen müssen. Umso grösser war die Freude bei Bezirksparteipräsidentin Maja Bally. «Wir haben mit Raphael Rudolf unsere Chance gepackt.»