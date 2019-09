Am Montagabend kurz vor 19.30 Uhr ging eine Meldung bei der Kantonalen Notrufzentrale ein, wonach eine Liegenschaft an der Müseigenstrasse in Beinwil am See brenne. Rasch rückten mehrere Feuerwehren, der Rettungsdienst sowie Kantons- und Regionalpolizei vor Ort aus.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stieg schwarzer Rauch aus dem Fabrikationsbetrieb auf. Die Feuerwehren begannen mit den Löscharbeiten. Die Luzernerstrasse zwischen Beinwil am See und Mosen LU sowie die SBB Bahnstrecke (Lenzburg – Hochdorf) mussten umgehend gesperrt werden, da sich das brennende Gebäude in unmittelbarer Gleisnähe befand – Pendler mussten mit Ausfällen und Verspätungen rechnen.