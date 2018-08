Das Biohaus in Frick lebt weiter: Peter und Manuel Schmutz haben das Geschäft am 1. August von Alfred Schädeli und Bronya Dehlinger übernommen. Die beiden Schmutz, Vater und Sohn, führen in Lenzburg bereits den Bioladen «Biopeter». «Ich bin froh, dass wir eine gute Lösung gefunden haben», sagt Schädeli.

Rückblick. Schädeli und Dehlinger sind Pächter auf dem Hof des Forschungsinstitutes für biologischen Landbau (FiBL) – oder besser: Sie sind es noch fünf Monate. Denn das FiBL hat den Pachtvertrag auf Ende Jahr gekündigt. Der Grund: Das FiBL baut aus und investiert in Frick 25 Millionen Franken. Der Hof soll dabei stärker auf die Forschung ausgerichtet werden.

Ohne Hof aber kann das Paar den Laden, den es selber auch mit Bioprodukten beliefert, nicht führen. Es begann eine mehrmonatige Suche nach einer zukunftsfähigen Lösung für den Laden. Es habe mehrere Anläufe gebraucht, sagt Schädeli.

Eine davon war die Idee, dass eine Genossenschaft das Biohaus betreibt. Die Gründungsversammlung fand im Juli auch statt – allerdings als Förderverein und nicht als Genossenschaft. «Wir merkten, dass die Strukturen einer Genossenschaft zu komplex sind, um den Laden zu führen», erklärt Mitinitiantin Gertrud Häseli. Die Grünen-Grossrätin, selbst Biobäuerin, ist die erste Präsidentin des «Förderverein Biohaus Frick».

Verein investiert in Infrastruktur

Auch die angedachte Lösung, dass Raphaël Spichtig, der in Rheinfelden den Bioladen «Zum Nektar» führt, das Biohaus in Frick als Geschäftsführer übernimmt, zerschlug sich. «Er hat einen Lehrauftrag erhalten und das hat ihn bewogen, zu verzichten», erklärt Häseli.

Mit der jetzt getroffenen Lösung – die beiden Schmutz haben den Laden gekauft – ist Häseli «sehr glücklich». Dies sichere den Fortbestand. Dazu beitragen will auch der Förderverein, der inzwischen 50 Mitglieder zählt. Bislang sind 20 000 Franken an Gönnerbeiträgen zugesichert. Das Geld soll in die Zukunft investiert werden – sprich: in die Erneuerung der Infrastruktur. So braucht es dringend eine neue Kühlanlage. «Die Renovationsarbeiten sind im Herbst geplant», sagt Häseli. Der Verein sieht sich zudem als Schnittstelle zwischen Produzent und Konsument. Denn im Verein sind sowohl Kunden wie Lieferanten dabei. «An den Versammlungen hören die Produzenten, was die Konsumenten wollen.»

Manuel Schmutz nennt es «eine komfortable Situation», einen Förderverein im Rücken zu haben. «Das gibt Sicherheit.» Er ist überzeugt, dass der Laden in Frick – trotz der Grenznähe und dem inzwischen grossen Bioangebot bei den Grossverteilern – wirtschaftlich geführt werden kann. «Der Franken erholt sich langsam, und das Biohaus hat eine lange Geschichte. Diese ist auch ein Garant für die Zukunft.»

Ein Stück Familiengeschichte

Froh ist Gertrud Häseli, dass «Biopeter» die beiden bisherigen Angestellten des Biohauses, Nicole Neuhaus und Roman Böni, übernimmt. Für Peter und Manuel Schmutz wird es eine Art Rückkehr zu den Wurzeln sein. Denn das Biohaus hat vor rund 25 Jahren Anita Schwarb gegründet – die Mutter von Manuel Schmutz. «Es ist ein Stück Familiengeschichte, das wir nun in die Familie zurückholen», sagt Schmutz.

Ein Stück Lebensgeschichte ist der Laden für Schädeli und Dehlinger. Sieben Jahre haben sie den Laden geführt. Es sei ein Wechselbad der Gefühle, sagt Schädeli. Auf der Seite sei er froh, dass eine gute Lösung gefunden wurde. Das sei eine Befreiung. «Auf der anderen Seite ist es ein Stück, das wegbricht.» Sagts und zieht mit Meter und Listen von dannen. Für die letzte Inventur.