Auffahrkollision: Auto landet auf Gleis der Seetalbahn

Am Dienstagabend, um 17.30 Uhr, fuhr ein 28-Jähriger auf der Seonerstrasse ausserhalb von Lenzburg in seinem Opel in Richtung Seon. Dabei bemerkte er zu spät, dass das vorausfahrende Auto mit Anhänger auf Höhe der Kompostieranlage abbremste, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Daraufhin prallte der Opel ins Heck des Anhängers. Während der Kollision lenkte der 28-Jährige nach rechts, wodurch sein Auto auf dem angrenzenden Gleis der Seetalbahn zum Stillstand kam.

Verletzt wurde niemand. Beide Autos sowie der Anhänger wurden beschädigt. Während die Komposition die Fahrbahn blockierte, versperrte der Opel den Bahnverkehr bis kurz nach 18.30 Uhr. Die Feuerwehr leistete Verkehrsdienst.

