Am Samstag um 2.15 Uhr ist ein Audifahrer in Lenzburg vor einer Polizeikontrolle davongefahren. Als der 18-jährige Fahrer die Patrouille der Regionalpolizei Lenzburg sah, verlangsamte er seinen schwarzen Audi, hielt jedoch nicht an und fuhr an den Polizisten in Richtung Zentrum vorbei.

Die Polizeipatrouille nahm sofort die Verfolgung auf, verlor den Audi jedoch aus der Sicht. Eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau sichtete das gesuchte Fahrzeug nur wenig später, als es in Richtung Schafisheim unterwegs war, und fuhr ihm nach. Der Audi beschleunigte und reagierte weiterhin nicht auf die Haltezeichen.

Die Flucht ging Richtung Rupperswil weiter. Der Audi bog in die Poststrasse ein und wollte seine Fahrt fortsetzen. Dort endete jedoch die Flucht zwischen zwei Absperrpfosten, wo es ihn verkeilte. Der Lenker, ein 18-jähriger Mazedonier, und sein Beifahrer, ein 14-jähriger Kosovar, konnten anschliessend angehalten werden. Beide blieben unverletzt.



Wie sich herausstellte, lenkte der 18-Jährige das Fahrzeug ohne gültigen Führerausweis. Der Lernfahrausweis wurde ihm bereits früher entzogen. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eröffnete eine Untersuchung und ordnete beim 18-Jährigen eine Blut- und Urinprobe an.

