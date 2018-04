Am Informatik-Wettbewerb haben über 100 Jugendliche aus der ganzen Schweiz teilgenommen. Dieser startete im März 2018 mit einer Online-Challenge. Danach folgten ein Winterlager und zwei weitere Prüfungen im März, bei denen sich neben Nicolas 11 weitere Jugendliche durchsetzten.

Gewinner programmieren in Japan

An den Wochenenden vom 13. bis zum 14. April, sowie dem 20. bis zum 21. April 2018 kämpften die Finalisten dann in der e-Sports-Bar von Lenovo in Zürich um die Medaillen.

Dabei sollten die Schüler innerhalb von 10 Stunden 8 Programmieraufgaben lösen. In dieser Zeit schrieben die Jugendlichen beispielsweise einen Algorithmus, der Testergebnisse vergleicht und sortiert.

Das nötige Fachwissen und das Programmierhandwerk dazu haben sich die Teilnehmer in Kursen und zu Hause erarbeitet. Wie es in der Medienmitteilung der Veranstalter heisst, ist der Informatik-Unterricht in den Schulen dagegen keine besonders grosse Hilfe.

Für Nicolas Gamenisch und seine Teamkollegen Bibin, Elias und Valentin ist es auch nach dem Wettbewerb mit dem Programmieren noch lang nicht vorbei. Gemeinsam werden sie in Japan an der Internationalen Informatik-Olympiade teilnehmen, welche vom 1. bis zum 8. September 2018 in Tokio stattfindet. (cki)