Doch die Finanzlage des Kantons ist offensichtlich stärker als die mahnenden Worte der Gesundheitsdirektorin. Das Projekt für den Neubau eines kantonalen Labors und die Erweiterung des Verwaltungszentrums Buchenhof in Aarau verschwindet aus Kostengründen in der Schublade. Der Aargauer Regierungsrat will neue und kostengünstigere Varianten prüfen.

Nach eingehender Prüfung habe der Regierungsrat beschlossen, das auf 68,2 Millionen Franken veranschlagte Projekt nicht weiter zu verfolgen, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Angesichts der angespannten Finanzlage des Kantons werde eine neue, kostengünstigere Variante an einem neuen Standort gesucht.

Ins Auge fassen will der Regierungsrat auch Kooperationslösungen mit anderen Kantonen und Institutionen. Der Handlungsbedarf bezüglich des heutigen Labors des Amts für Verbraucherschutz (AVS) sei unbestritten.

Das Labor am Kunsthausweg 24 in Aarau wurde letztmals 1978 umgebaut. Die Liegenschaft genüge seit längerer Zeit den Nutzungsansprüchen nicht mehr, schreibt die Regierung. Im März 2011 wurde deshalb die Entwicklung eines Raumkonzepts "Labor" in Auftrag gegeben.

2015 liess der Regierungsrat einen Projektwettbewerb für einen Laborneubau und für eine gleichzeitige Erweiterung des Buchenhofs durchführen. Neben der Zusammenlegung des AVS-Labors mit dem Labor der Abteilung für Umwelt (AfU) sollten im geplanten Neubau zusätzlicher Archivraum für das Staatsarchiv sowie ein Ersatz für die Personalkantone/Cafeteria realisiert werden. (roc/sda)