Zu stark beschleunigt – Neulenker verliert Herrschaft über sein Auto und fährt in Geländer

Am Sonntagnachmittag, um 15.15 Uhr fuhr ein 22-jähriger Italiener auf der Äusseren Luzernerstrasse in Oftringen, vom Zentrum her kommend, in Richtung Safenwil in den Kreisel «YOU», wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Nach ersten Erkenntnissen beschleunigte der Neulenker den leistungsstarken Wagen dabei derart, dass er bei der Ausfahrt aus dem Kreisel die Herrschaft über sein Auto verlor. In der Folge prallte der Audi auf dem Kornweg schleudernd gegen das Geländer der dortigen Fussgängerunterführung.

Verletzt wurde niemand. Am Audi entstand Totalschaden. Zudem wurde das massive Eisengeländer aus der Verankerung gerissen und stark beschädigt. Die Höhe des Schadens lässt sich noch nicht beziffern.

Weil der junge Mann mutmasslich zu stark beschleunigte, schaltete die Kantonspolizei Aargau umgehend die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm ein. Sie eröffnete gegen den Unfallverursacher eine Untersuchung. Die Kantonspolizei nahm den 22-Jährigen für die weiteren Ermittlungen fest. Zudem nahm sie ihm den Führerausweis auf Probe zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab.

Für die Tatbestandsaufnahme und die Räumungsarbeiten sperrte die Kantonspolizei die Unfallstelle bis um 19 Uhr. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.

