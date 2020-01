Zahlreiche Einbruchdiebstähle am Wochenende – ein Tatverdächtiger nach Fahndung festgenommen

In der Zeit vom Freitagabend bis zum Montagmorgen gingen bei der Kantonspolizei Aargau über 20 Meldungen von Einbruchsdelikten ein. Neben Geschäftsräumen und Kellerabteilen von Mehrfamilienhäusern waren Wohnungen und Einfamilienhäuser betroffen. Die meisten Fälle registrierte die Polizei in den Bezirken Baden und Zofingen.



Nachdem in den ersten Kalenderwochen des neuen Jahres die Lage ruhig blieb, stiegen die Meldungen nun deutlich an. Am Sonntagmittag um zirka 14.50 Uhr gelang es einer Patrouille der Kantonspolizei Aargau anlässlich einer Fahndung einen Tatverdächtigen festzunehmen.

Der 34-jährige Mann, ein rumänischer Staatsangehöriger ohne Wohnsitz in der Schweiz, dürfte wenige Minuten zuvor in Wettingen einen Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus begangen haben. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, sei es dem Täter, respektive den Tätern in vielen Fällen nicht gelungen, an Diebesgut zu gelangen. Die Ermittlungen wurden umgehend eingeleitet. (az)

