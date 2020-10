«Wir wissen nicht, ob wir das überstehen» – Aargauer Clubs reagieren geschockt auf Corona-Hammer

In Aargauer Bars und Clubs sind ab Dienstagabend nicht mehr als 50 Personen zugelassen. Ausserdem müssen alle Gäste eine Maske tragen, selbst wenn sie am Tisch sitzen. Damit verschärft der Aargau die Regeln für das Nachtleben nochmals deutlich: Seit dem 9. Juli waren in Bar- und Club- betrieben noch 100 Gäste erlaubt.

Die 50-Personen-Grenze könnte für manche Nachtclubs im Aargau das endgültige Aus bedeuten. Maik Strassl, der Geschäftsleiter im «Nordportal» Baden, ist enttäuscht: «Egal, wie man die Kosten drückt, wir können sie mit 50 Besuchern nicht decken.» Seit der im Juli eingeführten 100-Personen-Grenze hatte der Club alle Partys gestrichen und nicht mehr aufgemacht.