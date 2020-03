«Wir hoffen in vier Wochen ist es durch» – so geisterhaft ist die Stimmung im Shoppi Tivoli

Das Parkhaus ist fast leer. Kiosk, Migros und auch Mobilezone sind noch geöffnet, wer seine Brille reparieren muss, kann das nach wie vor. Aber die meisten Läden im Shoppi in Spreitenbach sind geschlossen. Mediensprecher Kevin Zimmerli sieht es positiv: "Die wichtigen Besorgungen kann man noch machen. Wenigstens haben wir jetzt einen Entscheid, wir hoffen, dass wir in vier Wochen in den Normalzustand zurückkehren können."

Auch dass sich Jugendliche im Shoppi treffen, ist momentan nicht mehr erlaubt. "Sie werden von unserem Personal freundlich nach draussen gebeten", sagt Zimmerli. Eine Stimmung wie heute habe er noch nie erlebt, aber auch das, was in den letzten sechs Wochen passiert sei, sei einmalig. "Das hat es in der Schweiz seit dem Krieg wohl nie mehr gegeben."