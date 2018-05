Millionen Fernsehzuschauer in der Schweiz, den USA und sogar China waren zu Tränen gerührt. Gebannt verfolgten sie zur Weihnachtszeit die Geschichte von Fin, der aus der Migros-Kasse steigt und schliesslich mit anderen Wichteln ein frohes Fest feiert. Fin und seine Freunde berührten die Zuschauer so sehr, dass Kinder an der Migros-Kasse gebannt in die Laufband-Scanner schauten, um einen Blick auf Fin erhaschen zu können.