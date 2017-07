Plötzlich kannte sie der ganze Kanton Aargau. Das Unwetter vom Wochenende hat die Namen zweier Männer in die Schlagzeilen gespült, und beide heissen sie Peter: Peter Ruch, Feuerwehrkommandant in Zofingen, und Peter Schiller, Abteilungsleiter bei der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV). In der Sendung "Talk Täglich" auf "Tele M1" analysierten sie die Wetterkatastrophe, die insbesondere die Region Zofingen heimgesucht hat, zusammen mit einem dritten Peter, Meteonews-Chef Peter Wick.

Idealer Nährboden für Gewitter

Ebendieser Wick wartete mit einer unbequemen Prognose auf. Auf die Frage von Moderator Rolf Cavalli, ob weitere Unwetter anstünden, sagte der Meteorologe: "Es kann nächste Woche kräftige Gewitter geben." Wo, sei noch nicht klar. Es werde sehr warm und tüppig – ein idealer Nährboden für Gewitter. Dieselbe Konstellation hat auch zu den verheerenden Niederschlägen am vergangenen Wochenende geführt.

Feuerwehrkommandant Ruch war am Samstag gerade dabei, den Rasen in seinem Garten zu wässern, als sich das Monstergewitter über dem Westaargau zusammenbraute. Als es zu regnen begann, habe er aufgehört und sei vorsorglich ins Feuerwehrmagazin gegangen, erzählte Ruch. Sein Instinkt täuschte ihn nicht: Wenig später stürzten Wassermassen vom Himmel, die Meteorologe Wick als die grössten seit Menschengedenken bezeichnete, die in der Region in solch kurzer Zeit runtergekommen sind.

Wie viel Arbeit die Fluten der Feuerwehr bescherten, zeigt sich an der Anzahl Stunden, die Ruch seit Samstag geschlafen hat: insgesamt 5,5 Stunden – 2,5 von Sonntag auf Montag und 3 von Montag auf Dienstag.