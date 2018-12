Wir baten unsere Leserinnen und Leser, uns Fotos ihrer privaten Weihnachtsbeleuchtung zu schicken. Alle eingesendeten Fotos finden Sie in der Galerie am Ende des Artikels. Eine Auswahl der Redaktion steht Ihnen zur Abstimmung bereit. Wer beleuchtet sein Heim am schönsten? Stimmen Sie ab!