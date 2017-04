Am 21. Mai entscheidet das Volk über eine SP-Initiative. Diese verlangt, dass der Aargau massiv mehr Geld für die Verbilligung von Krankenkassenprämien ausgibt. Nach dem bürgerlichen Nein-Komitee startet jetzt das Ja-Komitee aus SP, Grünen, Unia, Gewerkschaftsbund, Juso, Jungen Grünen, Caritas Aargau und weiteren Organisationen den Abstimmungskampf.

Wie geht es diesen an? Laut Sascha Antenen, politischer Sekretär der SP Aargau, mit Flyern, Plakaten und Standaktionen. In diesen Tagen werden rund 200 Plakate aufgehängt, zudem wurden (in der Schweiz) 25 000 Flyer gedruckt. Verteilt werden sie an Standaktionen vorab in Innenstädten, aber auch in grossen Bahnhöfen an einem Morgen zwischen 6 und 8 Uhr. Einige werden in Briefkästen landen. Öffentliche Podien sind nicht geplant. Antenen: «Wir würden an einem überparteilichen Podium natürlich gern mitmachen, organisieren selbst aber keins.» Warum das? Es habe sich leider gezeigt, so Antenen, dass es sehr schwierig sei, für eine kantonale Abstimmung genug Zuhörer für ein Podium zu interessieren.