Sie sind breit, protzig und beliebt. Ursprünglich für Fahrten im Gelände gebaut, sind Offroader heute immer mehr auch im Flachland auf geteerten Strassen anzutreffen. Daniel Hölzle, den Präsidenten der Grünen Aargau, nerven die «Chärre» schon ewig, wie er unumwunden zugibt. «Das extreme Wetter Anfang August hat gezeigt, was uns in Zukunft klimatechnisch erwartet. Bei den Leuten ist das aber anscheinend noch nicht angekommen. Die Verkaufszahlen von Geländewagen mit hohem Verbrauch steigen weiter», sagt Hölzle. Deshalb will die Fraktion der Grünen den «unsinnigen Trend zu immer grösseren Fahrzeugen» nun übers Portemonnaie stoppen. Wer ein Auto fährt, das ohne Aussenspiegel breiter als 1,8 Meter ist, soll eine zusätzliche Verkehrssteuer zahlen müssen. Diese soll mit zunehmender Breite ansteigen. Am Dienstag hat die Partei im Grossen Rat eine Motion eingereicht, in der sie den Regierungsrat beauftragt, eine entsprechende Gesetzesänderung auszuarbeiten.

Die Grünen erhoffen sich durch die zusätzlich Abgabe einen «Lenkungseffekt zu kleineren effizienteren Fahrzeugen». Denn «die breiten Geländewagen, die erstaunlicherweise nie das Gelände sehen», benötigen mehr Energie. Und der Verkehr trage einen wesentlichen Anteil an den Kohlendioxidemissionen. «Diese müssen dringend gesenkt werden, um die Klimaerwärmung unter zwei Grad zu halten», schreiben die Grünen im Vorstoss.