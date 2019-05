Gut 28 Jahre nach dem ersten grossen Frauenstreik wird schweizweit wieder Gleichstellung in der Arbeitswelt gefordert. Verschiedene Organisationen rufen darum die Frauen dazu auf, am 14. Juni ihre Arbeit im Sinne eines Streiks niederzulegen.

Das passt nicht allen. Die SVP-Fraktion des Grossen Rates hat in der letzten Parlamentssitzung klargemacht, dass es nicht zu goutieren sei, wenn Staatsangestellte dem Streikaufruf folgen. In einer Fraktionserklärung hielt sie fest, der Frauenstreik sei eine rein politisch motivierte Aktion und kein Streik nach Arbeitsgesetz. Politische Aktionen dürften nicht während der Arbeitszeit stattfinden. «Staatsangestellte, die am Frauenstreiktag teilnehmen wollen, müssen zwingend im Vorfeld einen Tag oder je nachdem einen halben Tag Ferien beantragen. Die Teilnahme am Streik während der Arbeitszeit ist verboten», so der Grundsatz für die SVP. Die Fraktion erwarte vom Regierungsrat und dessen leitenden Angestellten, sicherzustellen, dass sich das gesamte Staatspersonal an die geltenden gesetzlichen Vorschriften hält und bei jeglichem ungeregelten Fernbleiben von der Arbeit sofort Konsequenzen ausgesprochen werden, heisst es in der Erklärung.

Angestellte sind informiert

Beim Kanton sieht man das nicht ganz so eng, Sanktionen wegen einer Streikteilnahme seien nicht vorgesehen, denn die Regeln seien klar, teilt Regierungssprecher Peter Buri auf Anfrage mit. Die Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung und die Lehrpersonen seien über die geltenden Regelungen betreffend Teilnahme informiert worden und diese besagen: Die kantonalen Mitarbeitenden dürften grundsätzlich an den Kundgebungen teilnehmen. Allerdings müsse sichergestellt sein, dass die wichtigen Bereiche des öffentlichen Dienstes nicht durch die Abwesenheit der teilnehmenden Personen stillgelegt werden. Eine allfällige Teilnahme an den Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Frauenstreik müsse daher mit der vorgesetzten Person vorgängig abgesprochen werden. Die Teilnahme am Frauenstreik erfolge ausserhalb der Arbeitszeit. «Teilnehmende und Mitarbeitende haben ihre Abwesenheit mit Zeitguthaben zu kompensieren oder einen halben Ferientag zu beziehen», so Buri weiter. Das gelte auch für Lehrerinnen und Lehrer, Unterrichtslektionen dürfen nicht ersatzlos ausfallen und die Lehrperson habe die ausgefallene Arbeitszeit vor- oder nachzuholen.