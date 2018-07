Wetterbedingt Drei Anläufe brauchte er, bis Markus Dietschi, BDP-Kantonsrat aus Selzach SO, an einer Leserwanderung teilnehmen konnte. Der Landwirt war die letzten beiden Male wegen seiner Arbeit verhindert: Vor zwei Jahren verletzte er sich am Abend vorher die Hand, letztes Jahr musste er wegen drohenden Regens mit dem Mähdrescher raus. Dieses Jahr nun sei die Ernte wegen des bisherigen Wetters aber derart früh eingefahren worden, dass ihm derlei nicht mehr passieren könne. Zumindest, was das Mähdreschen angehe. (mbr)



Heisser Die Hitze würde weder ihr noch den Kindern etwas ausmachen, sagte gestern SP-Kantonsrätin Angela Kummer, die mit ihrer Familie in Grenchen zuhause ist. Sie seien schliesslich gerade erst aus den Ferien in Ägypten zurückgekommen. «Hier schwitze ich sogar noch mehr», meinte sie. (mbr)



Kraftpaket Starke Frauen und Männer brauchte es auf der gestrigen Leserwanderung – die Sonne brannte heiss über der Witi. Aber auch starke Hunde liefen mit: «Girlpower» lautete der Schriftzug auf dem Gstäutli des Hundes von GLP-Kantonsrätin Nicole Hirt – der allerdings die meiste Zeit bei Grenchens Stadtschreiberin Luzia Meister «anbandelte». (nka)



Geschützt Richtiger Sonnenschutz war an diesem heissen Wandertag definitiv ein Thema. SP-Nationalrat und Eisenbahngewerkschafter Philipp Hadorn (Gerlafingen SO) jedenfalls machte gerne von der Sonnenhut-Verteilaktion der Leserwanderung gebrauch – auch wenn der elegante Strohhut diskret Werbung für eine japanische Automarke machte und nicht für den öffentlichen Verkehr. Da habe er keine Berührungsängste, meinte Hadorn, darauf angesprochen. Schliesslich stelle die Marke ja auch Hybridfahrzeuge her. (at.)

Der zweite Wanderführerer Auf der Redaktion ist Grenchner-Redaktor Oliver Menge ja bekannt für seine laut klingende Bass-Stimme und die Sprüche, die er gerne klopft. Gestern kamen auch die Leserwanderer in den Genuss. So ergänzte Menge jeweils die Ausführungen von Wanderleiter Matthias Kunz mit aktuellen Fakten etwa zum Velodrome oder einem Flieger am Himmel. So sorgte er für jede Menge Aahs und Oohs. Und auch für Gelächter, trotz sengender Hitze. Als etwa der Wanderführer erklärte, die Herkunft des Schalensteins sei auf dessen einstige astronomische Verwendung zurückzuführen, war laut und deutlich das Stimmorgan Menge‘s zu hören: „…oder Hagelschäden“. (nka)