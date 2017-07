Der Stein des Anstosses ist das Editorial, das am 8. September 2016 in der Limmattaler Gewerbezeitung erschien. Gregor Biffiger, Präsident des Gewerbeverbands Limmattal, äusserte sich darin zur Geschichte rund um den ehemaligen Dietiker Statthalter Adrian Leimgrübler, der, wie sich später herausstellte, zu Unrecht fristlos entlassen worden war. Der ehemalige SVP-Grossrat und nebenamtliche Richter am Bezirksgericht Bremgarten nannte darin die vollen Namen der beiden Frauen, die sich damals an den Ombudsmann gewandt hatten, um ihn auf die aus ihrer Sicht problematische Arbeitsweise des Statthalters aufmerksam zu machen. "Die Aussagen der beiden Frauen haben sich klar als falsche Anschuldigung herausgestellt", schrieb Biffiger dazu.