Schön ist sie, so viel ist klar. Aber hat Jastina Doreen aus Spreitenbach auch Köpfchen? «Tele M1» hat mit der jungen Miss-Schweiz-Kandidatin den Wissenstest in Sachen Aargau gemacht. Weiss sie, was auf dem Kantonswappen zu sehen ist? Erkennt sie Peach Weber? Sehen Sie selbst!