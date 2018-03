Schön ist sie, so viel ist klar. Aber hat Jastina Doreen aus Spreitenbach auch Köpfchen? «Tele M1» hat vor der Wahl mit der jungen Miss Schweiz den Wissenstest in Sachen Aargau gemacht. Weiss sie, was auf dem Kantonswappen zu sehen ist? Erkennt sie Peach Weber? Sehen Sie selbst!