«Aufgrund geänderter Vorschriften darf die Feuerwehr keine Wespen- und Hornissennester für Dritte mehr beseitigen. Wenden Sie sich bei Bedarf an Fachbetriebe für Schädlingsbekämpfung», schreibt die Gemeinde Besenbüren in ihrer aktuellsten Verlautbarung. Es gibt Anzeichen dafür, dass sich in absehbarer Zeit weitere Aargauer Feuerwehren aus dem Wespenkampf zurückziehen. Nicht nur wegen der seit 2015 geltenden neuen Vorschriften des Bundesamtes für Gesundheit, sondern auch, weil die Belastung mehr und mehr zunimmt.

Wespenbekämpfer müssen einen Kurs absolviert haben

Grundsätzlich ist es Feuerwehren nach wie vor erlaubt, für Private Wespen- oder Hornissennester zu beseitigen. Seit 2015 müssen Feuerwehrleute, die das machen, jedoch einen zweitägigen Kurs absolviert haben. Das schreibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) seit 2015 vor. Verantwortlich dafür sind vor allem die Biozide, die bei der Bekämpfung verwendet werden. Es soll verhindert werden, dass neben Wespen und Hornissen allenfalls auch Menschen davon betroffen werden.