Neues Angebot Das «amm Café Med» kommt in den Aargau. Am 30. September können dort Patientinnen und Patienten in Baden unentgeltlich und ohne Anmeldung Rat holen. Am 18. November macht das «amm Café Med» in Aarau halt. Ratgebende sind Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen am Ende ihrer beruflichen Laufbahn. Es gehe nicht um Gratis-Zweit- oder Drittmeinungen, sondern um eine persönliche Auslegeordnung und eine fachlich qualifizierte Begleitung im Entscheidungsprozess, teilt Initiant Severin Lüscher (Grossrat Grüne) mit. Die Gesundheitspolitik wolle vor allem bei Prämien, Zulassungen und Leistungen ansetzen. Das sei zwar richtig, aber: «Reden wir doch mehr mit den betroffenen Menschen, stärken, beraten sie und befähigen sie zu guten persönlichen und individuellen Entscheidungen», so Lüscher. So würden Kosten wegfallen und die Patientinnen und Patienten übernehmen Mitverantwortung und eine aktive Rolle. (eva)