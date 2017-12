Der Grosse Rat muss jeweils schon weit voraus festlegen, wie viele Mittel der Kanton Aargau für die Krankenkassen-Prämienverbilligungen zur Verfügung stellen will. Gestern musste er die Höhe dieses Betrags bereits für 2019 beschliessen. Vom Bund kommen voraussichtlich 227 Millionen Franken. Die Kantonsregierung beantragte dem Grossen Rat, seitens des Aargaus 106 Millionen Franken beizusteuern. Damit sollten insgesamt 333 Millionen Franken für diesen Zweck bereit stehen. Das sei das Minimum, schrieb die Regierung in ihrer Vorlage.

Aus sozialpolitischen Gründen müsste man eigentlich mehr geben, aus finanzpolitischen Überlegungen könne man das aber nicht, verdeutlichte Sozial- und Gesundheitsdirektorin Franziska Roth in der gestrigen Debatte. Sie plädierte für 106 Millionen Franken.

Roth betonte, unabhängig davon, was der Rat beschliesse, werde für Empfänger von Ergänzungsleistungen und für Sozialhilfebezüger gleich viel zur Verfügung stehen, das sei so vorgegeben. Vom Restbetrag hänge ab, wie viel für den unteren Mittelstand bleibe.

Die Kommission für Gesundheit und Sozialwesen (GSW) wollte aber grossmehrheitlich nur 96 Millionen Franken einsetzen, wie Präsident Ulrich Bürgi (FDP) erklärte. Die SVP hätte gar nur 82 Millionen Franken gesprochen, schloss sich aber dem Kommissionsvorschlag an.

Minderheit will deutlich mehr

Umgekehrt forderte eine Kommissionsminderheit einen Kantonsbeitrag von 121 Millionen Franken, um eine ausgewogene und bedarfsgerechte Verteilung der Prämienverbilligungen sicherzustellen. Jürg Knuchel (SP) argumentierte, der Bundesbeitrag hänge sehr direkt mit dem Prämien- und Bevölkerungswachstum zusammen. Mit einer Senkung würde «ganz bewusst in Kauf genommen, dass noch mehr Leute auf die schwarze Liste kommen oder in die Sozialhilfeabhängigkeit abrutschen». Gespart werde damit nichts, es gebe bloss eine Kostenverlagerung vom Kanton zu den Gemeinden. Die Prämienverbilligung für den unteren Mittelstand wäre nicht mehr gewährleistet.

Die Präsidentin der Gemeindeammänner-Vereinigung, Renate Gautschy (FDP), warb trotz Knuchels Mahnung für die Kommissionsvariante. Man sei erst im ersten Jahr eines Systemwechsels. Man möge dem neuen System eine Chance geben. Für die CVP warb André Rotzetter für die Kommissionsvariante. Aufgrund einer Gesetzesrevision von 2015 bekämen heute die richtigen Leute Prämienverbilligung: «Der Vorschlag der Regierung führt einzig dazu, dass das Budget um 10 Millionen Franken unterschritten wird.» Der Rat entschied sich für 96 Millionen.

Versicherten in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen müssen die Kantone gemäss Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) die Krankenkassenprämien verbilligen. Die Prämienverbilligungen werden durch Bund und Kantone finanziert.

Bald klare Vorgaben aus Bern?

Verschiedentlich wurde im Rat gesagt, der Anteil des Aargaus solle sich etwa so nach oben bewegen wie derjenige aus Bern. Zu diesem Thema ist ein Postulat von Nationalrätin Ruth Humbel (CVP) in Bern hängig. Sie will vom Bundesrat auch ein Modell prüfen lassen, «das vorsieht, den Bundesanteil an den Finanzierungsbeitrag des Kantons zu knüpfen». Der Bundesrat antwortete, es sei eigentlich richtig, dass die Kantone über ihren Anteil bestimmen. Er habe aber festgestellt, dass mehrere Kantone ihren Anteil in den letzten Jahren gesenkt haben. Wie Humbel halte er dies für problematisch. Er sei bereit, Verbesserungsmöglichkeiten zu unterbreiten. Der Bundesrat nimmt das Postulat damit entgegen. Es wird deshalb im Nationalrat nur behandelt, wenn es von jemandem bekämpft würde. Falls es nicht bekämpft wird, geht es direkt in den Ständerat.