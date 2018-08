Dankeschön! Bereits zum wiederholten Mal stellte sich gestern Michel Jaussi zur Verfügung, um eine Leserwanderung fotografisch festzuhalten. Der Aargauer Landschafts- und Werbefotograf gehört zu den besten weltweit – umso schöner, durften wir ihn gestern in heimatlichen Gefilden begrüssen. (mbr)

Hitzetipp I: Regierungsrat Markus Dieth (CVP) plädiert für viel Wasser trinken, früh aufstehen und mehr Gemütlichkeit. «Man sollte sich am besten nur so viel bewegen, wie es wirklich nötig ist.» (rba)

In der Zeit geirrt: Von den Prominenten fehlten Regierungsrat Alex Hürzeler und der Bremgarter Stadtammann Raymond Tellenbach (beide krank). Erst auf dem Achenberg stiess FDP-Grossrätin Sabina Freiermuth dazu – sie hatte sich in der Zeit geirrt und nahm am Bahnhof von Bad Zurzach das Taxi. (fh)

Genusswandern – auch etwas für Sie?

Wann ist das Wanderglück perfekt? Wenn eine gemütliche Bergbeiz am Wegesrand wartet. Oder die Route durch Rebberge führt und das Etappenziel der Besuch bei einem Winzer und seinem offenen Weinkeller ist. Und neben schönen Wegen, Aussichtspunkten und gutem Wetter auch eine schmackhafte Kost und gehaltvolle Getränke auf einen warten.



Genusswandern, das ist nicht Höhen- und Kilometer abarbeiten. Wer genussreich wandert, misst bei der Planung seiner Tour den Gaumenfreuden eine mindestens so grosse Bedeutung zu wie der Landschaft, durch die es gehen soll. Allein im Aargau gibt es rund zehn offiziell als Weinwanderwege ausgeschilderte Touren, etwa der Limmat entlang durch Wettingen und Baden oder die Reblehrpfade im Schenkenbergertal und rund um Oberflachs.



Weinhöfe und Landbeizen

Auch das Untere Aaretal bietet mit seinen sanften Hügeln und idyllischen Dörfern ideale Voraussetzungen für Wanderungen und Spaziergänge rund ums Thema Wein. Zwischen Endingen und Klingnau befindet sich der sogenannte Aargauer Weinwanderweg, von Bad Zurzach nach Döttingen führte die 12. Leserwandern-Etappe. So öffnete dann auch der Weinhof Nyffenegger in Döttingen den Teilnehmern die Tore und offerierte seinen Wein zur Probe – Weindegustation in der (etwas heissen) Abendsonne: perfektes Wanderglück! Übrigens: Reben, zumindest die alten mit ihren langen Wurzeln, würden nicht unter den hohen Temperaturen leiden, wie David Nyffenegger vom Weinhof erklärte – er sieht die Hitze für seinen Anbau eher positiv.



Kulinarische Wanderungen müssen sich nicht immer nur um die Traube drehen. Auch Wanderungen mit einer Brauerei als Zielort füllen mittlerweile Wanderführer. Wer auf regionale Kochkünste setzen möchte, für den bieten sich Routen hin zu Bergwirtschaften oder Landbeizen an. Geführte Gastro-Wanderungen stehen etwa beim Verein Aargauer Wanderwege auf dem Programm. «Die Nachfrage nach Genusswanderungen wächst seit Jahren stetig», erklärt Jeannette Denz von Aargau Tourismus. Wer sich informieren möchte, fragt am besten bei regionalen Tourismusverbänden nach.



Wenns heiss ist: schön langsam



Klar ist: An heissen Tagen wie gestern sollte man Alkohol entweder ganz vermeiden oder nur in Massen trinken, denn jetzt wirken Wein, Bier und Co. schneller und intensiver im Körper. Ein Gläschen kann aber durchaus drinliegen, sofern man während des Genusses ausreichend Wasser trinkt.



Kühle Zeiten kommen bestimmt: spätestens dann, wenn die Reben wieder im goldenen Herbstlicht leuchten.